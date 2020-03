Sosnowiec. Rodzina złamała kwarantannę i poszła sobie na zakupy

Czy Sosnowiec będzie nowym ogniskiem zarażeń koronawirusa? Rodzina poddana kwarantannie postanowiła złamać zakaz. Poszła w pełnym składzie na zakupy do marketu.

Sosnowiec wstrzymał oddech. Policja pojechała sprawdzić, czy jedna z rodzin, którą objęto kwarantanną, dostosowuje się do jej warunków. Jednak na miejscu nie zastano nikogo.

Szybko udało się ustalić, że rodzina poszła sobie na zakupy. Wszystkich czeka teraz dotkliwa kara.

Wszczęto postępowanie z art. 116 KW w związku z „nieprzestrzeganiem przez osoby podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją”. Każdy członek rodziny ma przed sobą widmo grzywny do 500 zł.

Oprócz tego policja poinformowała Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji. Ten ma prawo nałożyć karę 5 tys. zł. Ponadto policja przesłała materiały w sprawie do prokuratury. Ta oceni, czy nie doszło do złamania prawa ze 161 artykułu kodeksu karnego, który dotyczy narażenia innej osoby na zarażenie. Za to grozi do roku więzienia.

Źródło: policja.gov.pl