Tyle potrwa zamknięcie szkół? Szokujące doniesienia

Jak nieoficjalne dowiedział się „Super Express”, szkoły nieczynne pozostaną do 8 kwietnia. Z drugiej strony informuje, że przedłużenie ma wynieść kolejne dwa tygodnie, a więc do połowy kwietnia.

– Jak nieoficjalnie dowiedział się „Super Express” szkoły będą zamknięte dłużej, niż zapowiadano. Zamknięcie szkół przedłużone zostanie o kolejne dwa tygodnie – czytamy na stronie SE.

Tydzień temu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że szkoły, przedszkola i żłobki będą zamknięte przez dwa tygodnie, licząc od 16 marca. 30 marca więc uczniowie mieli wrócić do szkół.

– Chcemy spowolnić maksymalnie możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa – mówił wcześniej premier Morawiecki.

Jednak nieoficjalne doniesienia „Super Expressu” stawiają sprawę w nowym świetle. Tabloid pisze, że „podjęto decyzję o wydłużeniu okresu zamknięcia szkół na kolejne dwa tygodnie, jak się dowiedzieliśmy”.

– Oznacza to, że szkoły będą zamknięte do 8 kwietnia – pisze gazeta. Z drugiej strony, kolejne dwa tygodnie oznaczałyby, że dzieci wrócą do szkół dopiero 13 kwietnia.

Źródło: se.pl