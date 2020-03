Zabił babcię, bo nie dała mu 500 złotych. 24-letni morderca przed sądem

80-latka nie chciała dać wnuczkowi pieniędzy. Młody bandyta wyrzucił ją przez okno.

24-letni mężczyzna odpowie za zabójstwo swojej babci. Do Sądu Okręgowego w Gdańsku właśnie trafił akt oskarżenia za zbrodnię, do której doszło we wrześniu w Rumi.

Mężczyzna wyrzucił swoją 80-letnią babcię z drugiego piętra bloku. Powodem była sprzeczka o pieniądze.

Wnuczek chciał, aby 80-latka oddała mu swoje pieniądze. Ta jednak odmówiła, za co została zabita.

Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ale na ratunek było dla niej za późno.

Policja szybko ustaliła, że to nie był wypadek, a kobietę ktoś wypchnął przez okno.

– Ustalono, że mężczyzna przyszedł do babci z żądaniem wydania mu pieniędzy. Gdy kobieta odmówiła, została przez niego wypchnięta przez okno. Z mieszkania zabrał należące do pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 578 złotych, biżuterię oraz telefony komórkowe o łącznej wartości 565 złotych – czytamy w akcie oskarżenia.

W toku śledztwa wyszło na jaw, że 24-latek tego samego dnia odwiedził też byłą partnerkę. Od niej też żądał pieniędzy.

Sterroryzowana kobieta oddała mu 20 złotych. Dopiero wówczas napastnik opuścił jej mieszkanie.

Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych czynów. Grozi mu dożywocie.

Źródło: Onet