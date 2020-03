Będzie jeszcze gorzej! Jasnowidz Jackowski nie ma wątpliwości

Jak rozwinie się sytuacja z koronawirusem oraz jakie wywoła to skutki dla gospodarki? Te pytania są obecnie głównym tematem rozmów w Polsce. Jasnowidz Jackowski przedstawił swoją wizję w tym zakresie, nie jest ona jednoznaczna, ale słynny widzący z Człuchowa nie ma najlepszych wiadomości.

Sytuacja z koronawirusem w Polsce jest dynamiczna, codziennie pojawiają się nowe przypadki zakażeń, odnotowano także kilka zgonów. Pojawiają się zatem pytania, ile jeszcze potrwa epidemia, a także jakie przyniesie skutki.

Wizję dotyczącą tego, co się wydarzy przedstawił jasnowidz Krzysztof Jackowski. Słynny widzący z Człuchowa podkreślił jednak przy tym warunek, iż sytuacja musi zacząć się uspokajać w najbliższym czasie.

– Jeżeli sytuacja zacznie się uspokajać w przeciągu dziesięciu-piętnastu dni, to nie czeka nas wielka recesja. Moim zdaniem przez pandemię gospodarczą duże zmiany mogą nastąpić w przemyśle, w górę mogą również pójść podatki. Najbardziej będziemy to odczuwać jesienią i zimą, może to przypominać sytuację z kryzysem w 2008 roku – mówi Jackowski.

