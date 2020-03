Evangeline Lilly odmawia kwarantanny. „Jedni cenią życie ponad wolność, a inni wolność ponad życie”

Jak się okazuje nie wszyscy przejmują się pandemią koronawirusa. Gwiazda Hollywood Evangeline Lilly nie obawia się wirusa i podkreśla, że „każdy powinien sam o sobie decydować”.

Od paru tygodni temat koronawirusa zdominował światowe media. Tylko w naszym kraju potwierdzono jak prawie 400 przypadków zakażenia. We Włoszech i Hiszpanii dziennie ginie paręset osób. Co więcej minister zdrowia wciąż podkreśla, że to dopiero początek.

Większość gwiazd i celebrytów apeluje do ludzi o zachowanie szczególnej ostrożności i przed koronawirusem. Jednak nie brakuje też osób, które bagatelizują zagrożenie. Wśród nich znalazła się kanadyjska aktorka Evangeline Lilly, która jak twierdzi nie zamierza poddać się kwarantannie.

Aktorka na Instagramie pochwaliła się zdjęciem, z którego wynika, że zarówno ona, jak i jej dzieci wciąż bez przeszkód oddają się swoim codziennym czynnościom. Fani aktorki postanowili zapytać o to, czy rzeczywiście odmawia poddania się domowej kwarantannie?

„Niektórzy cenią życie ponad wolność, a inni wolność pod życie. Niech każdy decyduje o sobie” – zaapelowała.

Uważa, że ta panika jest nieadekwatna do skutków choroby.

„Zawsze jest coś, gdy idą wybory” – odpowiedziała, po czym dodała: „Musimy zwolnić, wziąć głęboki wdech i spojrzeć na fakty. (…) Mam nadzieję, że ludzie wkrótce się ockną”.

