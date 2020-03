Gowin: gdy otworzą się rynki, chińskie produkty zaleją cały świat. To jedyny kraj gdzie trwa produkcja

Chiny to obecnie jedyny kraj, w którym trwa produkcja; w momencie, w którym otworzą się rynki, chińskie produkty zaleją cały świat; to zupełnie nowe wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć – ocenił w sobotę w TVN24 wicepremier, szef MNiSW Jarosław Gowin.

Gowin był pytany, jaki może być deficyt budżetowy z powodu epidemii koronawirusa.

– Módlmy się, żeby to nie było w perspektywie następnych lat kilkaset milionów zł – odpowiedział wicepremier.

Ocaleją firmy chińskie

„Gospodarka całego świata, podkreślam to raz jeszcze, znajduje się w stanie implozji. To nie będzie tak, że skończy się epidemia i wszystko wróci do takiego funkcjonowania, jakie pamiętamy sprzed paru tygodni – wielu firm już nie będzie. Nie będzie wielu firm polskich, niemieckich, brytyjskich, amerykańskich, będą firmy chińskie” – zaznaczył wicepremier.

„Chiny są w tej chwili jedynym krajem, w którym trwa produkcja. W momencie, w którym otworzą się rynki, chińskie produkty zaleją cały świat. To są zupełnie nowe wyzwania, z którymi musimy się mierzyć” – dodał.

Sejm musi się zebrać

Wicepremier dziękował także części opozycji, w tym Lewicy, za zgłaszanie merytorycznych uwag do przedstawionej przez rząd tzw. „tarczy antykryzysowej”, która ma złagodzić negatywne dla polskiej gospodarki skutki epidemii. Projekt ustawy dotyczący „tarczy” ma trafić pod obrady Sejmu. Według harmonogramu Sejm ma się zebrać w przyszłym tygodniu.

„Obrady muszą się odbyć, ustawa musi być przyjęta” – oświadczył Gowin.

Wyraził również przekonanie, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek wraz z całym Prezydium Sejmu, w tym z opozycyjnymi wicemarszałkami, znajdą wspólnie formułę zorganizowania tego posiedzenia.

