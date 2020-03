Janusz Korwin-Mikke o tym dlaczego przeraża nas koronawirus. „Do śmierci na grypę przywykliśmy. To normalka”

„OK, rozumiem, że koronawirus MOŻE zacząć szerzyć się szybciej, niż grypa. Ale dlaczego POJEDYŃCZY człowiek bardziej boi się zarazić CoV19 niż wirusem grypy, skoro ten drugi jest ZNACZNIE bardziej zabójczy?” – zastanawia się na Twitterze Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji.

Polityk ma na ten temat swoją własną teorię. Panikę jaką wirus z Chin wywołał w społeczeństwie uważa za skutek nieobycia z nową chorobą.

„Bo do śmierci na grypę przywykliśmy – a jak normalka to nie ma sprawy…” – stwierdził prezes partii KORWiN.

OK, rozumiem, że koronawirus MOŻE zacząć szerzyć się szybciej, niż grypa. Ale dlaczego POJEDYŃCZY człowiek bardziej boi się zarazić CoV19 niż wirusem grypy, skoro ten drugi jest ZNACZNIE bardziej zabójczy?

Bo do śmierci na grypę przywykliśmy – a jak normalka to nie ma sprawy… pic.twitter.com/L2YgmBJ1BY

— Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) March 20, 2020