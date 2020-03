Kaczyński kpi w żywe oczy. „Przez koronawirusa najwięcej stracił prezydent Duda”

Poseł Jarosław Kaczyński był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Prezes PiS wygłosił kontrowersyjną tezę, jakoby najwięcej w wyborach prezydenckich przez koronawirusa stracił prezydent Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że wszyscy inni kandydaci apelują o przełożenie wyborów. W tym momencie prowadzenie kampanii jest niemożliwe. W sondażach rośnie tylko Andrzejowi Dudzie, bo tylko on ma w tym momencie możliwość regularnie pojawiać się w mediach. Prezydent non stop fotografuje się z ratownikami, z ministrem Szumowskim i jeździ po kraju. Choć zaznaczał już, że de facto nie jest to prowadzenie kampanii, to ta objazdówka w czasie epidemii przynosi taki sam skutek jak kampania.

Mimo to Jarosław Kaczyński, będąc gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM, stwierdził bezczelnie, że to Duda najwięcej traci przez epidemię.

– To jest tak, że prezydent pełni najwyższą funkcję w państwie i w związku z tym […] nie może być kimś, kto ucieka, kto unika tego niebezpieczeństwa. Weźmy pod uwagę taką ewentualność, która mam nadzieję jest w tej chwili czysto teoretyczna, ale jednak istnieje, jest także zapisana w konstytucji, jaką jest wojna. Prezydent oczywiście nie ma za zadanie być na pierwszej linii z bronią w ręku, ale ma za zadanie wszystkim kierować i także w związku z tym ponosić ryzyko. I to ryzyko bardzo wysokie. Krótko mówiąc ten argument, że prezydent nie powinien ryzykować, jest argumentem bardzo słabym – stwierdził poseł Kaczyński.

– Powtarzam – jeszcze raz i to naprawdę jest odpowiedź poważna – najwięcej stracił w tej chwili prezydent. Miałby za sobą z całą pewnością dziesiątki, jeśli nawet nie więcej niż setki spotkań. […] To prezydent najwięcej ryzykuje, kandydując w wyborach dziesiątego – dodaje prezes.

Proponujemy w takim razie (w trosce o dobro prezydenta): PRZEŁOŻYĆ WYBORY PREZYDENCKIE!

Źródło: RMF FM