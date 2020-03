Lech Wałęsa znów apeluje do Polaków o odsunięcie prezydenta Dudy! „To jest patriotyczny obowiązek”

Lech Wałęsa po raz kolejny zwrócił się do Polaków, o odsunięcie od władzy ekipy rządzącej. Tym razem jego apel dotyczy zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich. „To jest patriotyczny obowiązek” – pisze w swej wiadomości.

Na swoim Facebooku Lech Wałęsa po raz kolejny apeluje do rodaków, by uniemożliwić Andrzejowi Dudzie przejścia do drugiej tury wyborów prezydenckich. Według byłego prezydenta to wręcz „patriotyczny obowiązek”.

„Rodacy proszę Was, posłuchajcie mnie jeszcze raz, nie wolno dopuścić by prezydent Duda w wyborach dostał się do drugiej tury. To jest patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny” – napisał na Facebooku Lech Wałęsa.

Plan Wałęsy by odsunąć obecnego prezydenta z urzędu trwa już dłuższy czas. Na początku marca zwrócił się on do internautów, którzy chcą wyrzucenia z fotela prezydenta Andrzeja Dudy, by przesłali mu swoje dane osobiste: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz kontakt mailowy.

„Ja Lech Wałęsa oświadczam że uczynię w zgodzie z prawem wszystko aby A.Duda nie został wybrany na drugą kadencje Prezydentem. Kto uczyni wraz ze mną podobnie proszę o wpis. Prawdziwe Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Możliwy kontakt internetowy” – pisał wówczas. Były prezydent podkreślał, że w zależności od ilości chętnych osób „podejmiemy konkretne działania”.

Źródło: Facebook