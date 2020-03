Przez koronawirusa brakuje rąk do pracy! Gigantyczne problemy ze zbiorami szparagów i truskawek

Niemcy martwią się, że zamknięte granice oznaczają brak rąk do pracy przy zbiorze szparagów. Tradycyjnie praca ta opierała się na Polakach. Teraz podobne problemy zgłaszają plantatorzy truskawek z Hiszpanii.

Tam jednak „na truskawki” jeździły głównie Marokanki. Zamknięcie granic powietrznych i morskich ma teraz negatywny wpływ na produkcję gospodarstw w Hiszpanii. Robotnicy rolni z Maroka, którzy otrzymali zezwolenia na pracę od władz marokańskich i hiszpańskich, nie mogą stawić się na polach.

Przejazd na drugą stronę Morza Śródziemnego jest po prostu zamknięty z powodu koroanawirusa. Stowarzyszenie producentów truskawek w Andaluzji domaga się interwencji rządu. Postuluje, by pracowników sezonowych potraktować wyjątkowo.

Tymczasem restrykcje wprowadził nie tylko Madryt, ale i Rabat. Maroko może na tym nie stracić, bo też jest producentem wczesnych odmian truskawek.

Hiszpanie tym czasem już liczą straty, bo truskawkowe żniwa u nich w pełni, a rąk do pracy nie ma. Właściciele gospodarstw oceniają, że udało im się zmobilizować do pracy tylko 35% pracowników sezonowych, którzy normalnie brali udział w zbiorach. Sezon trwa tu od marca do maja.

Źródło: Bladi.net