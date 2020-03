Szok! Kultowy wyścig kolarski rozegrano na… rowerach stacjonarnych

Czołówka zawodowych kolarzy nie może ścigać się na trasie wyścigu Mediolan – San Remo, odwołanego, podobnie jak inne imprezy sportowe, z uwagę na epidemię koronowirusa, ale wszyscy chętni, także amatorzy, mieli w sobotę możliwość udziału w „wirtualnej edycji” La Primavera.

Organizator słynnego wiosennego wyścigu RCS Sport, we współpracy z włoskimi oddziałami firm Garmin i Tacx, przygotował aplikację, która umożliwia „pokonanie” ostatnich 57 kilometrów trasy i porównania swego tempa z innymi uczestnikami.

Jak poinformowała „Gazzetta dello Sport” do wirtualnego wyścigu zgłosiło się online ponad 1200 osób, wśród których znaleźli się między innymi triumfatorzy Mediolan – San Remo Vincenzo Nibali (2018), Filippo Pozzato (2006) i były mistrz świata Maurizio Fondriest (1993). Według włoskiej gazety chęć „startu” wyrazili także inni znani włoscy zawodowcy Ivan Basso, Alberto Bettiol oraz selekcjoner szosowej reprezentacji Italii Davide Cassani.

Zmierzyć się z trasą bez wychodzenia z domu

Próba zaplanowana została pomiędzy godziną 11.00 i 18.00 a mogli w niej wziąć udział posiadacze komputera rowerowego Garmin i inteligentnego stacjonarnego trenażera. Rejestracja uczestników prowadzona była jedynie w języku włoskim.

Wirtualna trasa opracowana przez Garmin biegnie z Alassio do San Remo i obejmuje 57 km oficjalnego przebiegu wyścigu. Są na niej trzy krótkie podjazdy Mela, Cervo i Berta Capi, dłuższa wspinaczka na Cipressęa i oczywiście słynne wzgórze Poggio, przed finałowym zjazdem do San Remo i metą na głównej ulicy miasta Via Roma. Na stronie „wyścigu” można pobrać filmowy zapis ostatnich kilkudziesięciu kilometrów, prowadzących drogami wybrzeża Liguryjskiego.

Jak podkreślają pomysłodawcy, projekt ma stworzyć możliwość zmierzenia się z trasą bez wychodzenia w domu i choć częściowego zrekompensowania tysiącom włoskich miłośników kolarstwa braku możliwości treningów i startów. Nie wykluczają także, że podobna możliwość wirtualnego udziału stworzona zostanie w czasie odwołanego wyścigu Giro d’Italia.

Początek nowej rywalizacji?

We Włoszech coraz popularniejszy staje się hasztag #iopedalodacasa – #irideathome promujący jazdę na rowerze w domu w obliczu kryzysu wywołanego epidemią koronowirusa, który tak dotkliwie dotknął włoskie społeczeństwo.

To pierwsza tego rodzaju inicjatywa, ale błyskawiczny rozwój różnego typu aplikacji z precyzyjnym odwzorowanie tras wielu słynnych wyścigów i popularność inteligentnych stacjonarnych trenażerów pozwala przypuszczać, że szybko pojawią się nowe propozycje wirtualnej rywalizacji.

PAP/PJ