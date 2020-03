„W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt” ONLINE. Gdzie można obejrzeć pierwszy polski horror? [VIDEO]

„W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt” to pierwszy polski horror typu slasher z prawdziwego zdarzenia. Od 20 marca jest dostępny online na platformie Netflix. Streamingowy gigant wyświetla film, w którym gra Julia Wieniawa jeszcze przed premierą kinową. Winny jest koronawirus.

Choć trudno w to uwierzyć to „W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt” zbiera same pozytywne recenzje. Pierwszy polski horror typu slasher, z Julią Wieniawą w obsadzie, nawiązuje do klasyków gatunku. Co najważniejsze robi to ponoć bardzo umiejętnie.

Szkoda, że nie sprawdzimy jak poradziłby sobie w kinach. Wszystkiemu winny jest koronawirus i stan zagrożenia epidemicznego. Film jest co prawda dostępny już online (wykupił go Netflix) ale przez to nie będzie można zestawić jego wyników z innymi produkcjami. A szkoda, bo to pewna świeżość na polskim rynku filmowym, gdzie w kółko królują albo dramaty wojenne albo słabe komedie romantyczne.

Czy „W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt” przetrze nowe szlaki w polskiej kinematografii? Miejmy nadzieję, że tak. Jeśli nauczymy się robić różne rodzaje filmów, to może następnym razem nie prześpimy okazji i kolejny udany „Wiedźmin” będzie nasz?