Zobacz jak zabezpiecza się przed koronawirusem policja kanadyjska

Szef policji w kanadyjskiej miejscowości Laval w prowincji Quebec, Pierre Brochet postanowił zabezpieczyć swoich policjantów w możliwie najlepszy sposób. Obawia się, że trzeba będzie żyć i działać w nowej sytuacji pandemii nawet przez kilka najbliższych miesięcy. Tymczasem w szeregach policji rośnie absencja, bo niektórzy obawiają się zarażenia.

Pomysłem są nowe, lepiej zabezpieczające uniformy ochronne. W tym przypadku skrzyżowanie stroju pszczelarza ze strojem członka Ku-Klux-Klanu. Jeśli to drugie skojarzenie weźmie górę, w Kanadzie postępowego premiera Trudeau, pomysły policji z Lavale raczej się nie ostoją.

Bardziej na poważnie, w policji kanadyjskiej wprowadzono rzeczywiście surowe normy higieny. Po każdej zmianie dezynfekuje się radiowozy, policjanci noszą maski przeciwgazowe N95, dostali też nitrylowe rękawiczki i okulary ochronne jako osobiste wyposażenie.

Funkcjonariuszom zalecono też zgolenie bród, by zapewnić lepszą skuteczność działania masek. Przykład dał sam komendant Brochet, który brodę nosił od 25 lat; co widać na poniższym tweecie:

@CTVMontreal Pierre Brochet, Dir. Laval Police: 30 year old woman arrested for making threats on social media against police officer pic.twitter.com/7jn6VkEi06

— Holly Haimerl (@HHollyH) May 8, 2017