Gwiazda Juventusu ma koronawirusa. Piłkarz czuje się dobrze [FOTO]

Paulo Dybala poinformował, że zdiagnozowano u niego koronawirusa. Zarażona jest również jego partnerka. O zarażeniu argentyński gwiazdor Juventusu poinformował wpisem na Twitterze.

Witam wszystkich, chciałem was poinformować, że właśnie otrzymaliśmy wyniki testu Covid-19 i zarówno Oriana, jak i ja przetestowaliśmy pozytywnie. Na szczęście jesteśmy w idealnym stanie. Dziękujemy za wiadomości i pozdrowienia dla wszystkich 💪🏼💪🏼💪🏼” – napisał Paulo Dybala.

Piłkarz jest jedną z ponad 53 tysięcy osób we Włoszech, u których rozpoznano koronawirusa. Dybala mieszka w Turynie na północy Włoch. Turyn jest stolicą Piemontu, który sąsiaduje z Lombardią. To właśnie tam sytuacja jest najdramatyczniejsza. W Lombardii z powodu koronawirusa umiera co 10. zarażona osoba. To najwyższy wskaźnik na świecie.

W związku z koronawirusem premier Włoch Giuseppe Conte w sobotę wieczorem ogłosił decyzję o wstrzymaniu na całym terytorium kraju wszelkiej działalności produkcyjnej, która nie jest niezbędna.

Ogłoszona decyzja oznacza zamknięcie w całych Włoszech fabryk i zakładów produkcyjnych, które nie mają strategicznego znaczenia, niezbędnego dla funkcjonowania kraju.

– To najtrudniejszy kryzys w naszym kraju w czasach powojennych – podkreślił premier w wystąpieniu w telewizji i mediach społecznościowych.

Ponownie zaapelował do rodaków o przestrzeganie wszystkich reguł i kroków wprowadzonych przez władze podkreślając, że jest świadom wyrzeczeń.

– Musimy wytrzymać, bo tylko w ten sposób zdołamy uchronić siebie i wszystkich, których kochamy – wyjaśnił Giuseppe Conte.