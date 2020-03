Koronawirus w Polsce. Zmarła 37-letnia kobieta. 11 nowych przypadków zakażenia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że aktualnie mamy 547 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce, w tym nowych – 11. Niestety w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta.

– Mamy 11 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych – napisało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

– Potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z woj. śląskiego, po 2 osoby z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego.

– Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejacymi chorobami. Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci.

– W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 547/5 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Mamy 11 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 22, 2020