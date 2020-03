Pijany 39-latek zdemolował ołtarz w Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

Pijany 39-latek poważnie uszkodził w sobotę ołtarz w Bazylice pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Został ujęty przez duchownych i przekazany policji, zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty kiedy wytrzeźwieje. Straty oszacowano wstępnie na 70 tys. zł.

„W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu dopuściła się aktu zbezczeszczenia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Zniszczeniu uległa m.in. mensa ołtarzowa oraz krzyż. Nie miała miejsca profanacja Najświętszego Sakramentu” – podała na stronie internetowej sosnowiecka kuria.

„W tym trudnym dla nas wszystkich czasie Ksiądz Biskup Grzegorz prosi o modlitwę za proboszcza parafii, duszpasterzy jak i całą wspólnotę parafialną” – dodali przedstawiciele diecezji.

Rzecznik dąbrowskiej policji asp. szt. Mariusz Miszczyk powiedział PAP, że sprawcę ujęli duchowni i przekazali go wezwanym na miejsce policjantom. Okazało się, że 39-latek jest pijany, miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

„Sprawca wywrócił stół liturgiczny, zniszczone lub uszkodzone zostały stojące obok figury i inne przedmioty. Uszkodzony został także jeden z ołtarzy w nawie bocznej” – powiedział policjant.

Policjanci przesłuchali w charakterze świadka jednego z wiernych, który w czasie dokonywania przestępstwa był obecny w bazylice. Na miejsce, poza policyjną grupą operacyjno-dochodzeniową, która przeprowadziła oględziny, na przyjechał także konserwator zabytków. Proboszcz bazyliki wstępnie ocenił straty na ok. 70 tys. zł.

Sprawca profanacji świątyni zostanie przesłuchany dopiero wtedy, gdy wytrzeźwieje; był już wcześniej znany policji. Nie wiadomo, jakie dokładnie usłyszy zarzuty. W grę może wchodzić obraza uczuć religijnych poprzez znieważenie miejsca kultu, zniszczenie mienia, a także uszkodzenia zabytku, za co może grozić kara nawet do ośmiu lat więzienia.

Świątynia Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej została wybudowana w latach 1898-1912 według projektu Józefa Stefana Pomianowskiego i uroczyście konsekrowana we wrześniu 1912 r. Jak podaje diecezja sosnowiecka, za początek kultu i ustanowienia sanktuarium uważa się datę uroczystej intronizacji obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem we wrześniu września 1897 r., który przeniesiono z Gołonoga do pierwszego kościoła parafialnego pw. św. Aleksandra.

Na podstawie wprowadzonego do parafii obrazu Józef Baltazar Proszowski wykonał w 1904 r. monumentalny ołtarz główny z figurą Matki Bożej Anielskiej z Dzieciątkiem. W sierpniu 1957 r. prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński ogłosił Matkę Bożą Anielską patronką Dąbrowy Górniczej i Matką Zagłębia, a w maju 1968 r. wraz z kardynałem Karolem Wojtyłą oraz biskupem Stefan Barełą dokonali koronacji figury. (PAP)