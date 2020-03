Podczas kwarantanny koronawirusa przebiegł maraton. Zobacz jak to zrobił! [VIDEO]

Pandemia koronawirusa przeraża i zbiera krwawe żniwo na świecie. Wirus z Wuhan mocno wpływa na życie każdego z nas. Jednak okazuje się, że nawet podczas kwarantanny jeden z biegaczy przebiegł maraton! Zobacz jak.

Epidemia koroanwirusa spowodowała, że w większości krajów, rządy decydują się na zamykanie restauracji, galerii handlowych, barów. We Włoszech, czy we Francji obywatele mogą wychodzić z mieszkań tylko do apteki, czy sklepu spożywczego. Mają spędzać czas w domu.

Jak wiadomo, domowa kwarantanna to dla wielu ludzi prawdziwe udręka. Dla wielu ludzi aktywność na świeżym powietrzu była niemal codziennością i mocno odczuwają jej brak.

To, że niemożliwe nie istniej, pokazał francuski biegacz z Tuluzy, Elisha Nochomovitz. Postanowił on w domowym zaciszu przebiec maraton podczas kwarantanny. Dlatego francuz 42,2 km przebiegł bowiem na własnym balkonie o długości 7 metrów.

Co ciekawe dystans ten pokonał w 6 godzin i 48 minut. Francuz pokazał, że chcieć to móc!