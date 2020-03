Strzelanina w Katowicach. Nocne porachunki gangsterskie i akcja antyterrorystów

W nocy z soboty na niedzielę doszło do strzelaniny w Katowicach. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala. Ucierpieli także policjanci.

„Dziennik Zachodni” informuje, że sceny jak z filmu akcji rozegrały się przed północą przy ul. Wodnej w Katowicach. 34- i 38-letni bracia mieli do wyrównania porachunki z 54-latkiem.

Gdy starszy mężczyzna przyszedł „porozmawiać”, jeden z braci zaczął okładać go pałką. W rewanżu 54-latek wyciągnął broń i postrzelił 38-latka. Następnie uciekł i zabarykadował w jednym z mieszkań.

Na miejscu jako pierwsi pojawili się policjanci. Gdy zaczęli udzielać pierwszej pomocy rannemu, zostali zaatakowani przez brata postrzelonego.

– Mężczyzna nie reagował na polecenia i dalej atakował funkcjonariuszy. Jeden z policjantów oddał strzały i ranił 34-latka – relacjonuje gazecie mł. asp. Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Antyterroryści w akcji

Ranni bracia trafili na stół operacyjny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W szpitalu pilnowani są przez funkcjonariuszy, a gdy ich stan zdrowia na to pozwoli, zostaną przesłuchani.

Po kilku godzinach do akcji wkroczyli także antyterroryści. Ustalili miejsce pobytu 54-latka, wtargnęli do lokalu i go aresztowali. Pistolet, z którego strzelał, zdążył schować pod węglem w piwnicy. Mężczyznę też czeka przesłuchanie.

Śledczy nie chcą na razie zdradzać, co było przyczyną porachunków gangsterskich.

Źródło: Dziennik Zachodni