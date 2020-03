Watykan: Z powodu koronawirusa obchody Wielkiego Czwartku mogą zostać przełożone na inny dzień

Z powodu pandemii koronawirusa msze, które co roku odbywały się w Wielki Czwartek, mogą zostać przeniesione na inny termin.

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, to Watykan pozwolił na przeniesienie wielkoczwartkowej Mszy Świętej na inny termin. Stolica Apostolska apeluje też, by w tym roku nie obmywać nóg wiernym w rocznicę Wieczerzy Pańskiej. Wszystkiemu winna jest epidemia koronawirusa.

Watykańskie zalecenia dotyczą wszystkich diecezji na całym świecie. Postanowienie Kościoła ogłoszono w piątek w dekrecie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Co do procesji i reszty nabożeństw w ramach Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego to znamy już daty w jakich mogłyby się odbyć. To 14 i 15 września. Przypomnijmy, że święta Wielkiejnocy wypadają w tym roku między 9 a 13 kwietnia…

Źródło: CNA