Władza zamyka lasy. Warzecha: ktoś na głowę upadł

Ze względu na pandemię koronawirusa i podejmowanymi środkami bezpieczeństwa, dla wielu osób jedyną formą spędzania czasu na świeżym powietrzu jest spacer lub bieganie po lesie. To się jednak może w najbliższych dniach zmienić. W Małopolsce zamknięto już część lasów dla turystów. Czy inne województwa postąpią podobnie?

Do końca marca zamknięte zostały niektóre nadleśnictwa w Małopolsce. Osoby, które nie są poddane przymusowej kwarantannie, nie mogą już wchodzić m.in. do popularnej Puszczy Niepołomickiej czy do Nadleśnictwa Piwniczna.

Podjęte decyzje mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. W związku z zamknięciem w Polsce niemal wszystkiego, co się da, Lasy Państwowe odnotowały w ostatnich dniach zdecydowanie więcej odwiedzin.

Dlatego niektóre nadleśnictwa w Małopolsce zdecydowały o zakazie wstępu. Niewykluczone, że w ślad za tym pójdą inni włodarze i zamkną wejście na obszar leśny.

– Przy takim zagrożeniu, jak mamy obecnie, zamknięcie ścieżek leśnych dla turystów jest bardzo zasadne, szczególnie w miejscach gdzie gromadzi się dużo osób. Stan wyższej konieczności wskazuje na to, żeby ostrożność posunąć trochę dalej. Spacer na świeżym powietrzu pomaga pod warunkiem, że nie ma kontaktu z innymi ludźmi. Jeżeli na niektórych traktach leśnych spotykamy całe grupy wycieczkowe, całe rodziny spacerujące, spotykają się ludzie sobie obcy, to może potencjalnie powodować problem – argumentuje Dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski.

Decyzję tę krytykuje publicysta Łukasz Warzecha.

„Zamykanie lasów to kolejny absurd i nadgorliwość. Naprawdę ktoś sądzi, że to w czymkolwiek pomoże? Najlepsze miejsca na spokojny spacer z dystansem do innych, podtrzymanie psychicznej równowagi. Ktoś na głowę upadł” – napisał na Twitterze.

O wprowadzeniu zakazu wejścia do lasu decyduje nadleśniczy danego obszaru w oparciu o lokalne uwarunkowania i obserwacje.

Lasy Państwowe na razie nie podjęły decyzji o zamknięciu lasów w całej Polsce. Jednocześnie apelują o rozważne korzystanie z zasobów przyrody, a przede wszystkim unikanie skupisk ludzi. Niewykluczone jednak, że w obliczu wprowadzenia w Polsce stanu pandemii, wytyczne o zamknięciu wszystkich lasów przekaże rząd.

Źródło: PAP || NCzas.com