Co ze świętami Wielkiej Nocy?

Rozmaite informacje dotyczące ograniczeń liturgicznych w czasach koronawirusa wywołały duże zamieszanie wśród wiernych Kościoła katolickiego. W związku z pandemią Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret wyjaśniający zasady liturgiczne, jakie należy zachowywać celebrując święta Wielkanocy.

Dokument wydano na polecenie papieża Franciszka, a podpisał go prefekt dykasterii, kard. Robert Sarah oraz jej sekretarz, abp Arthur Roche. Wielkanoc stanowi centrum Roku Liturgicznego i nie może być przeniesiona na inny termin. Natomiast biskup diecezjalny, oceniając konkretną sytuację może przełożyć na inny termin Mszę św. Krzyżma.

Triduum Paschalne

W odniesieniu do Triduum Paschalnego w krajach, gdzie obowiązują restrykcje władz cywilnych, biskupi uzgodniwszy swe działania w ramach Konferencji Episkopatu, powinni sprawować liturgię w kościołach katedralnych, zaś proboszczowie w swoich parafiach bez… udziału wiernych.

Powinni im ogłosić godzinę, w której będzie sprawowana liturgia, tak aby mogli ją śledzić na żywo w swoich mieszkaniach za pośrednictwem mediów. Zachęcono Konferencje Episkopatów oraz parafie do zapewnienia wiernym pomocy w modlitwie osobistej bądź rodzinnej.

W odniesieniu do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek kapłani mogą ją koncelebrować w kościołach katedralnych i parafialnych. Zezwala się również kapłanom tego wieczoru wyjątkowo na sprawowanie w stosownym miejscu Mszy św. bez udziału wiernych. Opuszcza się obmywanie stóp i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Będzie przechowywany w tabernakulum.

W Wielki Piątek liturgia Męki Pańskiej będzie sprawowana w katedrach i kościołach parafialnych przez biskupa oraz proboszcza. Zobowiązano biskupa diecezjalnego do określenia na ten wieczór specjalnej modlitwy za chorych, zmarłych, zagubionych.

Liturgia Wigilii Paschalnej odbędzie się w katedrach i w kościołach parafialnych, zależnie od możliwości lokalnych. Zostanie opuszczone poświęcenie ognia na początku liturgii.

W Liturgii Chrzcielnej będzie miało miejsce jedynie ponowienie wyznania wiary, po czym nastąpi Liturgia Eucharystyczna. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaznacza, że jeśli chodzi o różne przejawy pobożności ludowej i procesje, można je przenieść. W zależności od oceny biskupa diecezjalnego może to być inny termin. Na przykład 14 i 15 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego i wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.

W Polsce bez „święconki”

Z kolie prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypomniało biskupom diecezjalnym o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Także o ograniczeniu liczby wiernych mogących wziąć udział w zgromadzeniach religijnych.

W sprawie spowiedzi biskupi diecezjalni mają zachęcać księży, by stwarzali wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej. Zaznaczono, że chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, to z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć również poza nim.

Prezydium KEP „nie zaleca organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów”. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym.

Źródło: KAI/ PCh24