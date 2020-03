Czy Polka Mariola Fotin-Mleczek da światu szczepionkę na koronawirusa? Obiecujące wieści z Niemiec

Najprawdopodobniej w styczniu 2021 będzie dostępna szczepionka na koronawirusa, a być może nawet już w tą jesień – twierdzi Dietmar Hopp, właściciel niemieckiej firmy biotechnologicznej CureVac. Na czele zespołu pracującego nad nią stoi Polka Mariola Fotin-Mleczek.

Niemiecki miliarder Hopp przekazał informacje na temat prac nad szczepionka w rozmowie z dziennikiem „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. CureVac, którego jest właścicielem to jedna za najważniejszych firm biotechnologicznych na świecie.

– Jesienią tego roku może być dostępna szczepionka na koronawirusa – powiedział Hopp w rozmowie z gazetą. Według niego najbardziej jednak prawdopodobny termin to styczeń 2021.

– Opóźnienie do grudnia 2021 byłoby już jednak nie do zaakceptowania – przyznał. Podkreślił, również że jego firma może produkować ewentualną szczepionkę na bardzo szeroką skalę.

Na początku marca pojawiły się doniesienia, iż recepturę szczepionki chciał dla Stanów Zjednoczonych kupić prezydent Donald Trump. Hopp miał jednak odmówić, mówiąc, że szczepionka będzie dostępna dla całego świata.

Na cele działu technologicznego firmy CureVac i jednocześnie zespołu pracującego nad szczepionką jest Polka doktor Mariola Fotin-Mleczek.

– Możemy powiedzieć kiedy rozpoczną się pierwsze badania nad kandydatami szczepionek na ludziach i tutaj jesteśmy zgodni, że pierwsze optymistyczne scenariusza mówią o tym że będzie to możliwe latem, ale to nie znaczy, że szczepionka w tym momencie będzie już dostępna dla wszystkich. To jest tylko rozpoczęcie badań klinicznych, które zawsze są potrzebne, żeby taką szczepionkę dopuścić – powiedziała w rozmowie z bydgoskim radiem PiK. To właśnie z tego miasta pochodzi dr Fotin-Mleczek.

W Polsce studiowała psychologię. Po wyjeździe do Niemiec ukończyła studia doktoranckie z mikrobiologii na na Uniwersytecie Tybindze.