Koronawirs. Holandia: 545 nowych przypadków zarażenia. 34 ofiary w ciągu doby

W Holandii w ciągu ostatniej doby stwierdzono 545 nowych przypadków zakażenia koronawirusem oraz 34 nowe zgony – poinformował w poniedziałek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). To mniej, niż w ciągu poprzedniej doby.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Holandii wzrosła do 4749 infekcji. Liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju wynosi 213. Zmarli mieli od 55 do 97 lat (średni wiek w chwili śmierci to 82 lata). 1230 było lub jest hospitalizowanych.

W sobotę minister obrony Ank Bijleveld poinformowała na Twitterze, że wojsko pomoże transportować ciężko chorych z najbardziej dotkniętych epidemią regionów, jak Brabancja na południu kraju, do mniej obciążonych szpitali, w których są miejsca na oddziałach intensywnej terapii.