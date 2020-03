Koronawirus w Polsce. Największy do tej pory dobowy wzrost zakażeń. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych wykrytych przypadkach zarażeń koronawirusem w Polsce. W ciągu doby wykryto 116 nowych przypadków. To najwięcej w ciągu jednego dnia od początku epidemii.

– Mamy 57 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych – napisano na twitterze Ministerstwa Zdrowia.

– Potwierdzone przypadki dotyczą: 28 osób z woj. mazowieckiego, 5 osób z woj. wielkopolskiego, 4 osób z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. pomorskiego, 4 osób z woj. lubelskiego, 3 osób z woj. śląskiego, 3 osób z warmińsko-mazurskiego, 2 osób z woj. zachodniopomorskiego, 2 osób z woj. małopolskiego, 1 osoby z woj. podlaskiego i 1 osoby z woj. kujawsko-pomorskiego.

– W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 749/8 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Oznacza to dobowy wzrost o 116 przypadków. Jest to najwyższy do tej pory odnotowany wzrost zakażeń w ciągu 24 godzin. Poprzedni rekord z 21 marca wynosił 111 wykrytych przypadków.

