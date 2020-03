Media w czasach zarazy. Czesi mają kanał TV dla seniorów, może i u nas?

W czasie epidemii seniorzy się nudzą, nie mniej od dzieci. Dzieci mają jednak po kilka swoich kanałów TV, komputery, a dodatkowo jeszcze obejmuje ich e-nauczanie. Seniorom odebrano chodzenie na „chałupki”, do kościoła, na pogrzeby, do wnuków, a nawet do sklepu.

W Czechach jednak o nich pomyśleli i przykład warty jest skopiowania i u nas. Jak podaje PAP, czeska TV publiczna uruchomiła 23 marca kanał dla seniorów.

„Kanał CT3 przeznaczony to propozycja dla starszych Czechów, którzy, zgodnie z apelem władz, powinni pozostać w domach w czasach epidemii. CT3 jest dostępny w telewizji naziemnej, satelitarnej i kablowej” – informuje PAP.

„W ramówce CT3 znajdują się programy archiwalne, filmy i seriale, które zniknęły już z anteny. Do łask wracają gospodarze studia, którzy zapowiadają poszczególne elementy programu i prowadzą wirtualne rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Wszystkie osoby pojawiające się na antenie mają założone maseczki”.

Trochę to telewizja retro z programami tworzonymi jeszcze w czasach komunizmu. Ponieważ niemal każdy lubi wracać do czas ow swojej młodości, może to być sukcesem. W ramówce jest m.in. popularny niegdyś i u nas serial „Szpital na peryferiach”, koncerty Karela Gotta i Karela Sztiedrego.

Dziwi tylko, że CT3 nadaje ten blok codziennie od godziny 9 do 17.25. Nawet jeśli seniorzy chodzą wcześniej spać, to na ogół do pory „dobranocki” potrafili wytrwać

Warto dodać, że kanał2 (CT2) publicznej telewizji w związku z zamknięciem szkól emituje specjalne programy dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Źródło: PAP