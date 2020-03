Na Ukrainie seniorzy tracą ulgi na transport publiczny, żeby siedzieli w domach

Okazuje się, że ignorowanie zalecenia pozostania w domu przez osoby starsze to nie tylko problem w Polsce. Podobnie jest na Ukrainie. Tam jednak władze inaczej podchodzą do tego typu problemów. W miejscowości Czerniowice seniorzy tracą ulgi, dzięki którym mogli jeździć bezpłatnie komunikacją publiczną. Ma to zachęcić ich, by pozostali w domu.

Wydawać by się mogło, że seniorzy – którzy są najbardziej narażeni na śmierć z powodu koronawirusa – pozostaną w domu, by niepotrzebnie się nie narażać. Szczególnie, że wielu młodych ogranicza wychodzenie z domu, by właśnie nie narażać osób starszych. Nic bardziej mylnego.

Mnóstwo osób starszych co dzień wychodzi i załatwia swoje sprawy – w tym mało istotne – narażając siebie i wszystkich dookoła na zarażenie Covid-19. To niesamowita lekkomyślność i brak szacunku dla innych, którzy poddają się wielu ograniczeniom właśnie po to, by osoby starsze chronić.

Problem ten występuje m.in. na Ukrainie. Tam jednak inaczej podchodzi się do rozwiązywania tego typu problemów. Rada miasta Czerniowice zdecydowała się na niestandardowe podejście do sprawy. Zawieszono bezpłatny transport dla emerytów, by zachęcić ich do pozostania w domu.

Trzeba jednak zaznaczyć, że władze miejskie nie są pazerne na pieniądze. Zadecydowano także o zawieszeniu poboru lokalnych opłat i czynszów na rzecz miasta dla przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność z powodu kwarantanny.

Burmistrz miasta, Ołeksij Kaspruk zapewnia, że gdy zagrożenie minie, zostaną przywrócone standardowe przepisy, ulgi i opłaty.

Źródło: bezprawnik.pl