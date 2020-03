Niemcy wprowadzają nowe ograniczenia w związku z koronawirusem

Rząd w Berlinie wprowadza nowe ograniczenia w związku z koronawirusem. Niemcy mogą poruszać się poza domem wyłącznie w pojedynkę lub maksymalnie w parach. Obywatele RFN mają także obowiązek utrzymywania minimum 1,5-metrowych odstępów. Zamknięto również restauracje.

Nowe zasady obowiązują od niedzieli. Poinformowała o tym podczas konferencji prasowej kanclerz Angela Merkel. Restrykcje związane z koronawirusem mają obowiązywać przez minimum dwa tygodnie. Nie dotyczą jednak rodzin i członków tego samego gospodarstwa domowego. Osoby te wciąż bowiem mogą wspólnie wychodzić z domu.

Jak podkreślała szefowa niemieckiego rządu, najważniejsze jest zachowanie 1,5-metrowego odstępu od innych ludzi po wyjściu z domu. Merkel zaznaczyła, że przy zastosowaniu się do tej zasady „możliwość zarażenia spada do zera”. Co więcej, także przedsiębiorstwa mają objąć tym nakazem swoich pracowników i gości.

Niemiecki rząd zdecydował się także zamknąć wszystkie restauracje. Wciąż jednak będzie można sprzedawać posiłki na wynos i z dowozem. Ponadto zaprzestać działalności będą musiały salony fryzjerskie, kosmetyczne, studia tatuażu i salony masażu. Wcześniej podobne kroki podjęto w stosunku do wielu sklepów i lokali.

– Nie ma jeszcze dostępnych szczepionek ani leków, dlatego takie zasady są obecnie najskuteczniejszym środkiem w walce z wirusem – wyjaśniała Merkel.

Szefowa niemieckiego rządu wyraźnie zaznaczyła, że nie są to propozycje, ale nakazy, za nieprzestrzeganie których grożą kary. Na niedzielnej telekonferencji z udziałem Merkel, części ministrów rządu federalnego oraz premierów krajów związkowych nie dyskutowano jednak na temat ich wysokości.

Jednocześnie Merkel zapowiedziała, że dzisiaj berliński rząd będzie podejmował decyzje dotyczące pomocy finansowej dla gospodarki. Projekty ustaw w tej sprawie mają być procedowane tak, aby mogły zostać przyjęte przez Bundesrat – wyższą izbę parlamentu – podczas specjalnego posiedzenia zaplanowanego na piątek.

Niemcy są jednym z pięciu państw na świecie najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. Uniwersytet Johna Hopkinsa wyliczył, że w RFN zdiagnozowano 23 974 przypadki wirusa z Wuhan. Odnotowano 92 zgony na COVID-19.

