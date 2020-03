PKW nie chce zarejestrować komitetu Dudy. Zobacz o co chodzi

Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła proces rejestracji komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, zarejestrowano 34 komitety, to o 11 więcej niż przed pięcioma laty. Do 26 marca komitety mają czas na złożenie 100 tys. podpisów poparcia. Teraz jednak PKW oficjalnie podało, że nie zarejestruje komitetu sztabu Dudy… Jolanty Dudy.

Oczywiście nie chodzi tutaj o nie zarejestrowanie komitetu obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. Jego zwolnicy zebrali około dwóch milionów podpisów i do tych głosów komisja nie miała zarzutów. PKW chodzi mianowicie o komitet Jolanty Dudy. Czyżby kobieta, mając takie samo nazwisko jak obecna głowa państwa, chciała wejść do polityki?

Na stronie PKW czytamy:

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 97 § 2, po rozpatrzeniu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą „KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JOLANTA DUDA” zdecydował się go nie zarejestrować.

W swoim uzasadnieniu PKW wprost pisze, że dany komitet po prostu nie zebrał wystarczającej liczby głosów.

„Zgodnie z art. 299 § 3 pkt 4 Kodeksu wyborczego do zawiadomienia należy dołączyć wykaz co najmniej 1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu RP. (…)Zawiadomienie nie spełnia wymogu określonego w art. 299 § 1 i § 3 pkt 4, gdyż dołączono do niego 68 kart wykazu obywateli udzielających poparcia kandydatowi, na których znajduje się jedynie 758 podpisów” – czytamy na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Kim jest Jolanta Duda?

Kim zatem jest niedoszła Pani prezydent? Otóż Jolanta Duda ostatnie 15 lat spędziła w Wielkiej Brytanii. Teraz zajmuje się biznesem w branży nieruchomości, często bywa w Warszawie. Określa siebie jako osobę centrową, ze wskazaniem w prawą stronę.

Jolanta Duda w swoim programie wyborczym, stwierdziła, że chciałaby zwolnić osoby zarabiające najmniej z płacenia jakichkolwiek podatków. Kandydatka chce też podnieść kwotę wolną od podatku i postuluje o zmniejszenie składki ZUS.

Swoje przekonania określa jako „Zakorzenione w Polskiej tradycji, w docenieniu roli rodziny, w postawieniu na rodzinę jako najważniejsze środowisko wychowania dzieci”

Dziennik „Fakt” parę tygodni temu zadał jej pytanie, czy takież samo zawiązko z obecnym prezydentem ułatwia czy przeszkadza, odpowiedziała tak.

„Dziękuję za to pytanie. Dotąd podczas moich poprzednich wywiadów mówiłam inaczej, teraz widzę, że reakcje na moje nazwisko są różne. Na przykład niedawno, po spotkaniu we Wrocławiu zauważyłam, że jedni omijają mnie, jak widzą nazwisko „Duda”. Jednak inni podchodzą, przyglądają się, zadają pytania, chcą działać szczególnie młodzi. ” – powiedziała.

Źródło: fakt24.pl/ pkw.gov.pl