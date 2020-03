Robert Gwiazdowski OSTRO o wirusie socjalizmu. Rozprawia się z popularnymi mitami

Obecna pandemia koronawirusa i wprowadzane w związku z tym regulacje przez państwo są wykorzystywane przez zwolenników socjalizmu do głoszenia o tym, że państwo opiekuńcze jest potrzebne, a liberalizm by sobie z tymi problemami nie poradził. Z podejściem tym rozprawia się prof. Robert Gwiazdowski.

Prof. Robert Gwiazdowski w swym najnowszym felietonie na stronie WEI pisze o liberalizmie w czasach zarazy, a przede wszystkim o roznoszonym przez niektórych wirusie socjalizmu. Nasza władza poszła nawet krok dalej i proponuje rozwiązania komunistyczne, takie jak odgórne regulowanie cen, walka ze spekulacją czy zakaz sprowadzania produktów z zagranicy.

Gwiazdowski rozpoczyna swój wpis od pytania o to, czego państwo liberalne nie mogłoby zrobić, a co zrobiło państwo opiekuńcze.

– Szkół by nie mogło zamknąć? Mogłoby! Centrów handlowych nie mogłoby zamknąć? Mogłoby! Granic nie mogłoby zamknąć? Mogłoby! A jakby Orlen był prywatny nie przestawiłby produkcji płynu do spryskiwaczy z zawartością etanolu przy spadającym popycie na płyn do spryskiwaczy w związku z ograniczeniem ruchu, na produkcję samego etanolu przy rosnącym na niego popycie i przy wyższej do osiągnięcia marży niż za płyn do spryskiwaczy? Przestawiłby! A czy Ryanair, albo Wizzair nie przeprowadziłyby operacji „lotdodomu” w tej cenie biletów, której zażądał należący do państwa LOT? No może rzeczywiście by tego nie zrobiły bo im by było głupio uprawiać takie zdzierstwo! – pisze w swym felietonie na stronie wei.org.pl.

Prof. Gwiazdowski zauważa słusznie, że obecne problemy wynikają właśnie z wcześniejszych działań państwa, takich jak nakładanie ograniczeń na gospodarkę, chociażby poprzez limity przyjęć na studia medyczne czy limity zatrudnienia rezydentów w szpitalach.

– Niektórzy, jak się dowiedzieli o wirusie, chcieli sami zrobić sobie testy. Ale Minister Zdrowia w opiekuńczym państwie oświadczył we wtorek 25 lutego, że „nie ma zgody na komercyjne badania na koronawirusa” – przypomina.

– To jest kwestia socjalistycznego państwa, chcącego realizować zbyt dużo różnych niepotrzebnych funkcji, w konsekwencji czego nie potrafi ono dobrze realizować żadnej z nich – zwłaszcza tych, które realizować powinno! Tylko liberalizm ma ofertę dla coraz bardziej zniewolonych mas. Tak samo jak w XVIII wieku – podkreśla prof. Gwiazdowski.