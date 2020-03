Rząd USA oszacował ile potrwa pandemia koronawirusa. Nie jest dobrze

Analitycy rządu USA nie mają dobrych wieści. Z najnowszego, 100-stronicowego dokumentu wynika, że pandemia koronawirusa szybko się nie skończy. Epidemia ma trwać jeszcze przez 18 miesięcy.

Jak informuje „The New York Times” pandemia koronawirusa szybko się nie skończy. Zgodnie z dokumentami analityków rządu USA, rozprzestrzenianie się koronawirusa w kolejnych miesiącach będzie wpływać na wiele nowych fal choroby COVID-19.

Oznacza to, że w Stanach Zjednoczonych dojdzie do dużo większej liczby zachorowań. Z tego powodu będzie więcej hospitalizacji osób zagrożonych. To natomiast doprowadzi do nadwyrężenia systemu opieki zdrowotnej.

„The New York Times” dotarł do tajnych planów rządu ws. walki z wirusem z Wuhan. Plan zawierał opis m.in. takich kroków, jak zamknięcie szkół i wszystkich uczelni.

W tym 100-stronnicowym planie jest zawarta również informacja o przybliżonym czasie trwania pandemii. Tutaj analitycy Waszyngtonu nie mają dobrych wiadomości. Pandemia może potrwać nawet 18 miesięcy.

[…] Aby uniknąć ponownych transmisji koronawirusa, należy przestrzegać wprowadzonych zasad, aż do momentu udostępnienia szczepionek w celu immunizacji populacji […].

Źródło: The New York Times / o2.pl