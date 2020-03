Sensacyjny SONDAŻ! Krzysztof Bosak wyprzedza Biedronia i Hołownię

Sondaż United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM umacnia tendencję wzrostu poparcia dla Krzysztofa Bosaka. Kandydat Konfederacji jest już tuż za podium. Co ciekawe, mimo niemalże monopolu w reżimowych mediach, prezydent Andrzej Duda zanotował znacznie mniejszy wzrost poparcia.

Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Andrzej Duda z wynikiem 42,7 proc. To wzrost o 0,8 pproc. w stosunku do badania sprzed miesiąca. Sondaż niszczy też wizerunek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wynik 16,6 proc. to spadek aż o 5,6 pproc. wobec poprzedniego sondażu. Podium zamyka Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL zdobył 8,7 proc. głosów w badaniu, co jest spadkiem o 1,7 pproc.

Tuż za podium znalazł się Krzysztof Bosak. Kandydat Konfederacji zanotował wzrost aż o 2,5 pproc., osiągając wynik 6,6 proc. Za Bosakiem stoi Robert Biedroń z wynikiem 5,7 proc.. To spadek o 2,5 pproc. Na Szymona Hołownię chciałoby zagłosować zaledwie 2,9 proc. To potężny spadek o 4,5 pproc. Natomiast aż 17 proc. badanych nie wie, na kogo chciałoby oddać głos.

W badaniu zapytano także o to, czy Polacy chcieliby przełożenia wyborów. Wynik jest jednoznaczny. Aż 71,7 proc. badanych uważa, że wybory powinno się przełożyć. Zaledwie 16,1 proc. chce, by odbyły się w terminie, a 12,2 proc. nie odpowiedziało na to pytanie.

– To i inne badania pokazują, że Polacy nie tylko stracili zainteresowanie wyborami, ale przede wszystkim boją się pójść zagłosować, by się nie zarazić – mówi Marcin Duma z United Survey.

Źródło: dziennik.pl