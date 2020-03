To nie żart. Rosyjska TV przekonuje, że Polska chce anektować Kaliningrad

Portal rosyjskiej telewizji „Gwiazda” (Звезда – red. nczas) przekonuje, że Polacy chcieli ostatnio anektować Kaliningrad. Rzekomo mieliśmy wykorzystać do tego zamieszanie wokół koronawirusa na świecie.

Polska chciała anektować Kaliningrad? Takie rewelacje podaje portal rosyjskiej telewizji „Gwiazda”. Powołuje się przy tym na tekst z „Gazety Wyborczej”, gdzie napisano, że obwód kaliningradzki „był częściowo odizolowany” po decyzji Moskwy o zamknięciu granic.

GW zwróciła uwagę, że mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego często robili zakupy w polskich sklepach. Po zamknięciu granic przez obie strony, ta możliwość zniknęła.

Potem zaś portal „Gwiazdy” precyzuje, że… to internauci w komentarzach – zapewne dla żartu – proponowali włączenie Kaliningradu do Polski.

– Lepiej by im było, gdyby dołączyli do regionu do Polski – cytuje portal użytkownika Superkuku. – Zawsze można przeprowadzić referendum, jeśli nagle mieszkańcy chcą dołączyć do Polski – napisał Harles.

Tymczasem nagłówek portalu rosyjskiej gazety sugeruje mocno, że działania takie podejmował rząd.