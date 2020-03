Amerykański prawnik pozywa Chiny za pandemię koronawirusa. Domaga się 20 bilionów dolarów!

Amerykański prawnik pozywa Chiny za pandemię koronawirusa. Domaga się gigantycznej sumy: 20 bilionów dolarów.

Amerykański prawnik Larry Klayman wraz z grupą Freedom Watch pozwał Chiny. Oskarża chiński rząd, że stworzył koronawirusa SARS-CoV-2 jako broń biologiczną.

Klayman domaga się, to nie pomyłka, co najmniej 20 bilionów dolarów. Skarga wpłynęła do sądu federalnego w Teksasie.

Pozew został złożony w imieniu Klaymana, Freedom Watch i Buzz Photos, teksańskiej firmy specjalizującej się w fotografii sportowej w szkołach średnich.

Klayman powiedział, że zamknięcie szkoły i odwołanie wszelkich wydarzeń sportowych zmusiły Buzz Photos do przerwania działalności i doprowadziły firmę na skraj bankructwa. Według pozwu straciła ona w ubiegły weekend około 50 000 dolarów i została zmuszona do zwolnienia pracowników.

– Nie ma powodu, dla którego amerykański podatnik, w przeciwieństwie do establishmentu w Waszyngtonie, musiał zapłacić za ogromną szkodę wyrządzoną przez chiński rząd – powiedział Klayman w oświadczeniu.

– Chińczycy są dobrym narodem, ale ich rząd nie jest i trzeba sprawić, by słono za to zapłacił. – dodał.

Jak napisano w pozwie, wirus został opracowany i był składowany w Instytucie Wirusologii w Wuhan po to, by użyć go przeciw wrogom Chin, w tym obywatelom USA.

W sieci pojawiło się wiele spiskowych teorii na temat pojawienia się nowego koronawirusa. Jedną z nich jest ta, iż został stworzony w laboratorium przez człowieka.

Naukowcy wykluczyli jednak taką możliwość. Zespół badaczy ze Scripps Research Institute (SRI) w Kalifornii dowiódł, że SARS-CoV-2 powstał w sposób naturalny.

Amerykańscy badacze ocenili to badając glikoproteiny wirusa, które rozpoznają receptory w błonie komórkowej gospodarza, dzięki którym wirus może wnikać do wnętrza komórek.

Według badania wirus ten ewoluował podobnie jak inne wirusy odzwierzęce i powstał w wyniku naturalnej selekcji.

Źródło: CBS News/nature.com