Chiny doświadczają tego co wcześniej inne kraje. Osoby zarażone koronawirusem przyjeżdżają z zagranicy.

W Chinach kontynentalnych, gdzie rozpoczęła się światowa pandemia, znacznie wzrosła liczba tzw. „importowanych” przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Jak podała we wtorek rano państwowa komisja zdrowia, poprzedniego dnia infekcje wykryto u 74 osób, które przybyły z zagranicy.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu zarejestrowano jednak kilka lokalnych przypadków zakażenia, według chińskich władz sanitarnych – cztery.

Ponownie odnotowano także zgony. Jak podała we wtorek państwowa komisja zdrowia, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła o siedem do 3277, zaś liczba potwierdzonych przypadków infekcji od początku epidemii wzrosła do 81 171. Ponad 73 tysiące z tych osób uznano już za zdrowe.

Źródło: PAP