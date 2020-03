GIS ostrzega przed lekami na COVID-19

GIS wydał ostrzeżenie w sprawie pojawiających się na rynku preparatów, które mają zapobiegać COVID-19 lub nawet leczyć koronawirusa. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wskazał, że takie specyfiki mogą szkodzić pacjentom.

GIS ostrzega, że produkty reklamowane jako leczące, łagodzące, diagnozujące lub zapobiegające COVID-19 mogą być niebezpieczne. „Ich bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały udowodnione odpowiednimi badaniami, mogą szkodzić pacjentom” – czytamy.

„Stosowanie tych produktów może prowadzić do opóźnień w uzyskaniu właściwej diagnozy i w leczeniu COVID-19 i innych schorzeń. Mogą one również powodować przerwanie odpowiedniego leczenia przez Pacjentów, prowadząc do zagrożenia zdrowia i życia” – ostrzegł GIS.

W komunikacie podkreślono również, że nie należy kupować leków niewiadomego pochodzenia w internecie, na aukcjach i od sprzedawców prywatnych. Co więcej, Inspektorat ostrzegł, by nie podejmować prób leczenia produktami, których skuteczność nie jest potwierdzona.

GIS sugeruje, żeby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zapobieganiem, diagnostyką i leczeniem COVID-19 postępować zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Można też skorzystać z infolinii 800 190 590.

Źródło: tvp.info