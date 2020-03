Czesi dostali miliony maseczek i przedłużają wdrożone ograniczenia

12 marca Czechy wprowadziły na 30 dni stan wyjątkowy w związku z pandemią koronawirusa. Teraz rząd zadecydował także o przedłużeniu ograniczeń wdrożonych, by walczyć z wirusem z Wuhan.

Do 1 kwietnia Czechy utrzymują ograniczenia związane z obowiązkiem zasłaniania ust oraz nosa za pomocą maseczek ochronnych. Zamknięte pozostają także szkoły, uczelnie, a podróżowanie jest możliwe tylko w niezbędnych sytuacjach. Bary i restauracje wciąż pozostają zamknięte.

Co więcej, każda osoba, która dojeżdża do pracy za granicę, będzie musiała tam pozostać przez 3 tygodnie. Jeżeli jednak wróci wcześniej, będzie zobowiązana do 14-dniowej kwarantanny.

Nie jest jednak wykluczone, że szkoły w Czechach nie zostaną otwarte przed 1 czerwca. W takim scenariuszu uczniowie otrzymaliby świadectwa maturalne na podstawie średnich ocen z trzech lat nauki w liceach.

Zmiany przyjęte przez czeski rząd musi teraz zaakceptować parlament. Jego nadzwyczajne posiedzenie zaplanowano na dzisiaj.

W Czechach wykryto już 1236 przypadków zakażenia koronawirusem. Od niedzieli liczba osób, które otrzymały pozytywny wynik testu wzrosła o 189. Najwięcej zakażonych jest w Pradze i Kraju Środkowoczeskim. W niedzielę odnotowano pierwszy w tym kraju zgon z powodu wirusa z Wuhan. Był to 95-letni mężczyzna.

Ogłoszony 12 marca stan nadzwyczajny będzie obowiązywał w Czechach przez 30 dni. Jego przedłużenie jest możliwe tylko za zgodą Izby Poselskiej. Za naszą południową granicą obowiązuje zakaz wjazdu dla części cudzoziemców, przybywających do Czech z zagrożonych regionów – Chin, Iranu, Korei Południowej, a także większości krajów UE. Przekroczenie granicy z Niemcami i Austrią jest możliwe tylko w 11 miejscach.

Czeski rząd zakazał także organizowania imprez i akcji o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym i religijnym powyżej 30 osób.

Źródła: novinky.cz/PAP