Koronawirus w ABW? Onet: Zaraziła się sekretarka, która była w Hiszpanii

Onet twierdzi, że w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odkryto przypadek zarażenia koronawirusem. „Pacjentką zero” jest sekretarka, która była w Hiszpanii.

Według rewelacji Onetu w ABW trwa kryzys związany z koronawirusem. Okazać się miało, że sekretarka pracująca w przychodni ABW zaraziła się koronawirusem, będąc w Hiszpanii.

Co bardziej szokujące – o sprawie nie poinformowano emerytów, którzy korzystali z placówki. To właśnie emerytowani funkcjonariusze, którzy o sprawie dowiedzieli się przypadkowo, zwrócili się do szefostwa służby o wyjaśnienia.

Jednak kierownictwo nie odpisało na ich listy. A sprawa wyciekła do mediów.

Byli funkcjonariusze chcieli wiedzieć, czy muszą poddać się kwarantannie. Nie wiadomo ilu czynnych i emerytowanych oficerów miało kontakt z zakażoną pielęgniarką.

Opisywany przez Onet Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 1 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego znajduje się w Warszawie przy ul. Samochodowej 5.

Sprawa jest o tyle poważna, że z placówki korzystają nie tylko emerytowani jak i czynni funkcjonariusze ABW, ale również Agencji Wywiadu czy CBA.

Dziennikarze Onetu twierdzą, że otrzymali z trzech niezależnych źródeł potwierdzenie, iż w przychodni stwierdzono przypadek koronawirusa. Zarażona sekretarka po powrocie z Hiszpanii przez pewien czas pracowała, miała kontakt z personelem przychodni oraz funkcjonariuszami, którzy się w niej pojawiali.

Po zdiagnozowaniu u kobiety koronawirusa przychodnię zamknięto (według Onetu było to 17 marca), a następnie poddano sterylizacji. Część pracowników skierowano na kwarantannę.

