Koronawirus w Polsce. Specjalna oferta w Biedronce i Tesco dla seniorów

Tesco postanowiło wprowadzić specjalne godziny na zakupy dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, w szczególności dla seniorów. Także Biedronka wyszła ze specjalną ofertą do swoich najstarszych klientów.

Od tygodni pandemia koronawirusa zbiera krwawe żniwo wśród osób starszych. To właśnie osoby starsze w tych ciężkich czasach powinny szczególnie na siebie uważać. Dlatego gdy możemy, pomagajmy osobom starszym robić zakupy. Jednak wielu z nich jest samotnych i muszą sami zrobić zakupy. Dla takich osób dyskonty przygotowały specjalną ofertę.

Tesco aby ograniczyć narażenie seniorów na zakażenie wirusem z Wuhan apeluje do swoich klientów o wyrozumiałość i empatię. Dyskont apeluje do swoich klientów spoza grupy seniorów, by od godz. 9 do godz. 10 nie wychodzili na zakupy. Wszystko po to, by nie szczerzyć zarazy i by umożliwić osobom starszym zrobienie zakupów w sklepie, w którym nie będzie dużo ludzi.

„Obecnie bardziej niż kiedykolwiek liczy się każdy, nawet najmniejszy pomocny gest. Tysiące pracowników Tesco ciężko pracują, aby zapewnić klientom wszystko, czego potrzebują. Jednym z naszych działań jest specjalna godzina zakupów dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, a w szczególności seniorów.”

„Chcemy by codziennie, od godziny 9 do 10, osoby starsze miały możliwość zrobienia bezpiecznych i sprawnych zakupów. Prosimy Was o wsparcie i, jeżeli to możliwe, ustąpienie pierwszeństwa najbardziej narażonym klientom” – czytamy na polskiej stronie internetowej Tesco.

Biedronka również wspiera seniorów

W pierwszej godzinie od otwarcia sklepów pierwszeństwo wejścia mają seniorzy – poinformowała w komunikacie sieć. Dodano że, seniorzy potrzebujący pomocy w zrobieniu zakupów mogą skorzystać ze wsparcia wolontariuszy.

Od wtorku 24 marca, w sklepach Biedronki zostaną umieszczone specjalne skrzynki i gotowe do wypełnienia proste formularze. Każdy senior, który potrzebuje pomocy w zrobieniu zakupów, a także każda osoba gotowa pomagać, może wypełnić taki formularz i zostawić w skrzynce – podała sieć.

Jak zaznaczyła, cytowana w komunikacie prezes Fundacji Biedronki Katarzyna Scheer, seniorzy są szczególni narażeni na konsekwencje koronawirusa i zaleca się im, by unikali miejsc pełnych ludzi. „W zakupach powinni ich więc wspierać bliscy, sąsiedzi lub właśnie wolontariusze. Dlatego chcemy pomóc łączyć osoby gotowe nieść pomoc z potrzebującymi seniorami” – powiedziała.

Źródło: tesco.pl/ PAP