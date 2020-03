LotDoDomu. Koronawirus na pokładzie samolotu LOT. „200 osób poddanych kwarantannie”

Polskie Linie Lotnicze LOT prowadzą akcję #LotDoDomu. W jej ramach ściągają do kraju Polaków zza granicy. Wirtualna Polska informuje, że wśród pasażerów samolotu LOT, który leciał z Dominikany do Polski były osoby zakażone koronawirusem.

Akcja #LotDoDomu, którą prowadzą Polskie Linie Lotnicze, polega na sprowadzaniu do kraju Polaków zza granicy. Samoloty często są wysyłane po naszych rodaków do miejsc w których obecnie szaleje epidemia. Rodzi to ryzyko sprowadzenia do Polski zakażonych osób.

Tak własnie się stało w przypadku lotu po Polaków na Dominikanę. Wśród pasażerów samolotu LOT były osoby chore na Covid-19. Informację potwierdziła Joanna Narożniak, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

– Inspektorat epidemiologiczny z lotniska w Warszawie ustalił listę pasażerów. Wszyscy, którzy mogli mieć kontakt z chorymi, zostali powiadomieni i poinstruowani o dodatkowym zagrożeniu – powiedziała Narożniak.

Osoby młodsze mogą przechodzić infekcję bezobjawowo, wciąż są jednak nosicielami i zarażają. Na przykładzie rejsu z Dominikany rodzi się pytanie: ile chorych bez objawów LOT sprowadził do Polski? Zapewne niemożliwym jest zrobienie testów wszystkim, którzy wracają. Oczywiście – każdy kto powraca zza granicy musi odbyć kwarantannę. Jednak kwarantanna nie obowiązuje np. osób, które przywożą pasażerów LOT z lotniska do domu.

Źródło: WP