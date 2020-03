MEN podjął decyzję. Od jutra wraca szkoła… na odległość

– Od 25 marca nauczyciele będą mieli obowiązek realizowania podstawy programowej za pomocą nauczania na odległość – poinformował szef MEN. Tym samym zarządzenia rządu wynikające ze stanu epidemii w Polsce zostaną od jutra formalnie wprowadzone w szkołach.

Podstawa programowa przez Internet

– Za pośrednictwem internetu możliwe będzie wystawianie ocen i sprawdzanie wiedzy. Mam apel do nauczycieli, żeby zważali na to, jak dużą porcję wiedzy próbują przekazać. Trzeba brać pod uwagę to, że nie każdy ma nowoczesny komputer i szybki internet. I to, że w jednym gospodarstwie może kilka osób korzystać z tego jednego komputera. Ale jesteśmy w stanie rewolucję tę technologiczną przyspieszyć – zapewnia szef MEN.

– Rodziców prosimy o wyrozumiałość. Nasze dzieci będą bezpieczniejsze i zdobędą nową wiedzą i nowe umiejętności – dodaje.

Nauka zdalna ma potrwać do Wielkiejnocy. Choć formalnie będzie realizowana od jutro, to dzieci nie uczęszczają do szkół już od dłuższego czasu. Większość szkół prowadzi już naukę zdalną przez Internet.

Choć dzieci łagodnie przechodzą infekcję koronawirusem, to są nosicielami i mogą zarażać innych. Dlatego warto pamiętać, że obecnie panujący w Polsce stan epidemii to nie tzw. „koronaferie”.

Źródło: MEN