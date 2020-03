Państwowa służba zdrowia nie działa. Wspomoże ją miliarder Jerzy Starak

Państwowa służba zdrowia nie działa, a o jej niewydolności przekonujemy się boleśnie w czasie pandemii koronawirusa. W tym czasie wsparcie finansowe płynie od wielu zamożnych osób, pomoc zadeklarował między innymi Jerzy Starak.

Państwowa służba zdrowia w czasie pandemii koronawirusa pokazuje jak bardzo jest niewydolna. Kolejne szpitale apelują o pomoc nawet w zakresie podstawowego wyposażenia, lecz brakuje także specjalistycznych urządzeń.

Wsparcie zaoferował miliarder Jerzy Starak. Właściciel Polpharmy, największego polskiego producenta leków, zadeklarował przekazanie stu respiratorów. Zostaną one przekazane ministerstwu zdrowia, które zdecyduje o ich dalszym przekazaniu.

Jerzy Starak wydał też oświadczenie, w którym pisze: Zdrowie Polaków to dla nas sens całej pracy i działania. Dziś, gdy Polska i świat stoją przed wielkim wyzwaniem, nasza odpowiedź może być tylko jedna: odpowiedzialność i solidarność. Naszą pomoc kierujemy tam, gdzie jest to kluczowe.

Zakupionych zostało już 90 z zadeklarowanych 100 sztuk respiratorów. 40 z nich trafi do szpitali w pierwszej połowie kwietnia, pozostałe 50 pod koniec następnego miesiąca. Co do ostatnich 10 sztuk trwa finalizacja umowy.

Źródło: money.pl