Zamknięta w domu Madonna popada w obłęd. Kolejny żenujący występ, tym razem prosto z wanny [WIDEO]

Gwiazdy bardzo źle znoszą przymusowy pobyt w domu. Brakuje im uwielbienia tłumów, zachwytów i pochwał. Robią co mogą, by świat o nich nie zapomniał i podziwiał. Dotyczy to zwłaszcza Madonny, która nie mogąc pokazać się na scenie produkuje się w w internecie.

Ostatnio uraczyła świat swym zawodzeniem na temat smażonej ryby. Brak wspomagaczy w postaci całego sprzętu dźwiękowego ukazał skalę jej talentu. Na miarę sióstr Godlewskich.

Teraz Madonna postanowiła nieść ludzkości swe przesłanie na temat koronawirusa i równości.

Zrobiła to siedząc w wannie wypełnionej jakąś cieczą. Być może to nawet kozie mleko. Tak robiła żona cesarza Klaudiusza – Messalina, słynna rozpustnica i morderczyni. Dla zachowania urody i młodzieńczości kąpała się właśnie w kozim mleku

– ..Koronawirus nie dba o to jak bogaty jesteś, jak bardzo jesteś sławny, jak jesteś zabawny, jak mądry, gdzie mieszkasz, ile masz lat, jakie wspaniałe historie możesz opowiadać. To wielki wyrównywacz – mówi grobowym głosem namaczając się w wannie.

– To co w tym straszne, to co przeraża, to to, że wobec tego wszyscy są równi. I to co w tym wspaniałe, to, to że wszyscy są wobec tego równi.

Dalsza część tych wynurzeń na temat równości jest niezrozumiała, bo zagłusza ją swym śmiechem komik i aktor Terence K. Williams, który postanowił wyszydzić Madonnę i sparodiować ją.

– O czym ty gadasz dziewczyno – mówi Williams, a jego śmiech jest najlepszym komentarzem do kolejnego żenującego występu Madonny.

„CO Z NIĄ JEST NIE TAK”?!!

Madonna zamieściła przedziwne wideo o kwarantannie z wanny. Chce, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że bogaci i biedni cierpią tak samo w czasie kwarantanny. Wszystko już widziałem. Nie mogę przestać się śmiać. Kto się śmieje ze mną? „- napisał na Twitterze

WHAT IS WRONG WITH HER?!!

Madonna posted a bizarre Quarantine video in the bathtub 🛀

She wants us all to know that the rich & poor are suffering the same during this Quarantine.

I HAVE SEEN IT ALL!!

I Can’t stop Laughing!

*Who’s laughing with me ? pic.twitter.com/zVfOA8ZseB

— Terrence K. Williams (@w_terrence) March 24, 2020