64 nielegalnych migrantów uduszonych w kontenerze

Ciężarówkę zatrzymano do kontroli przed wjazdem na most Mussacana w prowincji Tete. Okazało się, że przewozi nielegalnych migrantów, a właściwie ich zwłoki. Przemycani migranci byli prawdopodobnie Etiopczykami i podczas podróży się udusili.

Ten horror przeżyło ostatecznie 14 osób. Obrazy nadawane przez lokalną telewizję pokazywały plątaninę martwych ciał w naczepie ciężarówki.

Przez Mozambik wiedzie jedna z ulubionych tras przerzutu nielegalnych migrantów. Chodzi tu głównie o mieszkańców Etiopii, którzy wybieraj się do Południowej Afryki.

Ich celem jest najczęściej Johannesburg, gdzie mieszka już duża kolonia Etiopczyków. Kierunek na RPA w tym regionie jest łatwiejszy, niż daleka droga do Europy. Okazuje się jednak równie niebezpieczny.

More than 60 suspected illegal migrants from #Ethiopia were found dead today in a cargo container in Mozambique’s northwest Tete province. It is believed the cause of death could have been suffocation as they were trapped in a sealed container with no ventilation. pic.twitter.com/ZCTD7BTGov

— Eddie Gore (@EddieGore10) March 24, 2020