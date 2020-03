Ekofaszyści w obliczu tragedii. „Koronawirus to lekarstwo. Ludzie są chorobą” [FOTO]

Rozklejeniem plakatów pochwalił się oddział ekoterrorystów z Extinction Rebellion w East Midlands – środkowo-wschodnim regionie Anglii ze stolicą w Nottingham. Na swym koncie na Twitterze zamieścili zdjęcia plakatów z klepsydrą i napisem:„Koronawirus jest lekarstwem. Ludzie są chorobą”.

Od akcji faszystów odcina się centrala w Londynie pisząc na Twitterze, że plakaty nie odzwierciedlają tego w co „wierzy i reprezentuje XR ( Extinction Rebellion – przyp red.)

Ekofaszystowska organizacja zrobiła to jednak dopiero po tym jak akcja faszystów spotkała się z wielką krytyką. XR Oskarżyła też o prowokację „skrajnie prawicowe organizacje”.

Tymczasem okazuje się, że konto na Twitterze XREastMidlands, na którym chwalono się podłymi plakatami od dawna jest obserwowane przez centralę ekofaszystów z Extinction Rebellion. Wpisy z konta w East Middlands docierają do innych grup, także do centrali i są dalej kolportowane.

Inna organizacja ekologów The Global Warming Policy Forum (GWPF) twierdzi, że nie ma żadnych powodów by podważać iż, konto na którym chwalona jest podła akcja należało do jakiejkolwiek innej organizacji niż Extinction Rebellion.

XR to jedna z najbardziej skrajnych organizacji mieniących się ekologicznymi. Jej członkowie zasłynęli z blokowania Londynu, metra w tym mieście, autostrad i lotnisk. To oni stali za akcją która naraziła życie pasażerów samolotów. Ekofaszyści z Extinction Rebellion w czasie jednej z terrorystycznych akcji wysłali drony nad lotnisko Heathrow.

