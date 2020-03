Francuzi biją na trwogę. Na 10 minut odezwały się dzwony wszystkich kościołów

Dzwony wszystkich kościołów we Francji wybiły w środę o godz. 19.30. „Nie wzywamy wiernych do udania się do kościołów, ale chcemy wyrazić naszą wspólnotę i nadzieję w obliczu epidemii koronawirusa” – poinformowała wcześniej Konferencja Biskupów Francji (CEF) w komunikacie prasowym.

Dzwony biły przez 10 minut.

Biskupi zaprosili wszystkich do postawienia świec w oknach, aby „wyrazić braterstwo i wspólną nadzieję” w obliczu epidemii Covid-19. Biskup Eric de Moulins-Beaufort, przewodniczący CEF, w komunikacie prasowym stwierdził, że katolicy nadadzą temu gestowi „szczególne znaczenie ze względu na święto Zwiastowania Pańskiego – obchodzone 25 marca – ale każdy może się przyłączyć”.

Biskup Moulins-Beaufort, zapowiadając wydarzenie, podkreślił, że będzie to „znak komunii myśli i modlitwy ze zmarłymi, chorymi i ich bliskimi, ze wszystkimi opiekunami i wszystkimi, którzy ratują życie”. „Będzie to także wyraz naszego pragnienia, aby przezwyciężenie epidemii sprawiło, że będziemy bardziej zdeterminowani do zmian stylu życia, które, jak wiemy, były konieczne od lat” – dodał Biskup Moulins-Beaufort.

Biskup Moulins-Beaufort przypomniał również, że dzwony mają nie tylko znaczenie religijne. Biły w czasie ważnych wydarzeń w historii Francji: podczas bitew napoleońskich, śmierci pisarza Victora Hugo, zawieszenia broni w 1918 roku oraz wyzwolenia.

W czasach nam bliższych dzwony biły po atakach terrorystycznych z 13 listopada 2015 roku oraz po pożarze katedry Notre Dame w kwietniu 2019 roku.

W styczniu 2015 roku dzwony biły również po ataku na tygodnik satyryczny „Charlie Hebdo”.

W całej Francji zarażonych koronawirusem jest 25,2 tysiąca osób. W ciągu ostatniej doby przybyło ich 2929. Epidemia pochłonęła już 1331 ofiar.