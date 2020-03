„Jakubiak jedzie na sterydach z Nowogrodzkiej”. Poseł Winnicki ostro o wyczarowaniu ponad 100 tys. podpisów [VIDEO]

Poseł Konfederacji Robert Winnicki w ostrych słowach skomentował doniesienia o zebraniu przez Marka Jakubiaka ponad 100 tys. podpisów w ciągu zaledwie półtora tygodnia. Jak ocenił, Jakubiak „jedzie na sterydach z Nowogrodzkiej”.

– Proszę Państwa, jeśli okaże się, że Marek Jakubiak zebrał ponad 100 tys. podpisów w ciągu tygodnia czy półtora, gdy trwa epidemia i nie posiada praktycznie żadnych struktur […] to tylko pogratuluje PiS-owi włożenia do bagażnika zapasowego koła. Bo tak to wygląda – powiedział Robert Winnicki.

– To będzie znaczyło, że na Nowogrodzkiej wymyślili kandydata, który z jednej strony ma jakieś – moim zdaniem niewielkie, ale zawsze jakieś – setne procenta do uszczknięcia Krzysztofowi Bosakowi. Z drugiej strony [Jakubiak] to kandydat, który ma flankować PiS – dodał lider Ruchu Narodowego.

– To jest moim zdaniem taki projekt. Jeśli oczywiście te podpisy są prawdą. Bo zebrać 100 tys. podpisów to jest jednak pewien wysiłek w czasie epidemii. Zwłaszcza, że oni jakoś półtora tygodnia temu zarejestrowali komitet. Od tego momentu dopiero mogli zacząć zbierać – ocenił poseł Konfederacji.

– To oznacza, że pan Marek Jakubiak jedzie na sterydach z Nowogrodzkiej – stwierdził.

Na uwagę dziennikarki Agnieszki Jarczyk, że Federacja dla Rzeczypospolitej ma „podobny program do Konfederacji”, Winnicki odpowiedział pytaniem, „czy istnieje w ogóle coś takiego, jak Federacja dla Rzeczypospolitej”.

– Znam mnóstwo ludzi, którzy sądzili, że są w takiej partii. Ale ona nigdy nie powstała – powiedział lider Ruchu Narodowego.

Potem Katarzyna Treter-Sierpińska zwróciła uwagę na jeszcze jeden fakt. Sam Marek Jakubiak zadeklarował, że rzeczywiście ma te podpisy. Przyznał, że kilkadziesiąt tysięcy zebrano już wcześniej, „jakieś półtora-dwa miesiące temu”.

– Kodeks wyborczy pozwala na zbiórkę podpisów dopiero po przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego; przyjęcie zawiadomienia o komitecie Jakubiaka – 16 marca – napisała publicystka wprawo.pl



Robert Winnicki @RobertWinnicki: "Proszę Państwa, jeśli okaże się, że Marek Jakubiak @jakubiak_marek zebrał 100 tyś. podpisów💬to tylko pogratuluje PiSowi włożenia do bagażnika zapasowego koła 💬 Pan Marek Jakubiak jedzie na sterydach z nowogrodzkiej"! #Konfederacja #Bosak2020🇵🇱 pic.twitter.com/KqW4XrhWJK — Naprzód Polsko🇵🇱! (@True_Poland) March 24, 2020

Czy rodzina Pana Jakubiaka mogłaby teraz zacząć szyć maseczki? W tydzień mogliby i 10 milionów sztuk uszyć. https://t.co/9eKsMHzgOK — Adam Wojtasiewicz ✝️⚔️🇵🇱 (@wojtasiewiczpl) March 24, 2020