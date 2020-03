Jest bogaty niczym Kulczyk i chce walczyć z koronawirusem. Ojczym Piotra Woźniaka-Staraka przekaże szpitalom 100 respiratorów

Jerzy Starak, ojczym tragicznie zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka, przekaże szpitalom 100 respiratorów. Za 7 milionów złotych sprzęt zakupi należąca do niego firma farmaceutyczna Polpharma. Respiratory trafią do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. O wszystkim informuje portal „Wirtualne Media”.

– Zdrowie Polaków to dla nas sens całej pracy i działania. Dziś, gdy Polska i świat stoją przed wielkim wyzwaniem, nasza odpowiedź może być tylko jedna: odpowiedzialność i solidarność. Naszą pomoc kierujemy tam, gdzie jest to kluczowe. Mimo wielkiego zapotrzebowania na świecie, udało nam się zakupić 100 najbardziej potrzebnych dziś urządzeń: respiratorów, które trafią do placówek w całym kraju – powiedział Jerzy Starak, właściciel Polpharmy.

– W imieniu sektora biznesu, chciałbym wyrazić ogromny szacunek, podziw i podziękowanie dla wszystkich tych, którzy walczą dziś o bezpieczeństwo pacjentów na pierwszej linii frontu. Dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, farmaceutów i pracowników służb medycznych. Jesteście Państwo naszymi bohaterami. W tych trudnych czasach łączymy z Wami siły. Wraz z tysiącami pracowników grupy Polpharma, robimy co w naszej mocy, by Was wesprzeć – nasze fabryki pracują ze wzmożonym wysiłkiem, aby nikomu nie zabrakło potrzebnych leków. Zgodnie z mottem Polpharmy: „Ludzie pomagają Ludziom”. Wszystkie ręce na pokład – dodaje Starak.

„Polpharma już podpisała kontrakty i zapłaciła za dostawę 90 respiratorów. Pierwsze 40 sztuk ma być dostarczone do Polski w połowie kwietnia. Kolejne 50 – pod koniec kwietnia, czyli wtedy, kiedy może być największe zapotrzebowanie na ten sprzęt. Trwają jeszcze negocjacje na zakup kolejnych 10 sztuk – by do wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia szpitali trafiło 100 respiratorów. Wszystkie będą kosztować ok. 7 mln zł” – czytamy na portalu „Wirtualne Media”.

Kim jest Jerzy Starak

Jerzy Starak od 1990 roku jest na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost” (najwyżej na miejscu 4. w 1993 i w 2001). W 2015 miesięcznik „Forbes” szacował wartość aktywów Jerzego Staraka i jego żony Anny Woźniak-Starak na 3,3 mld zł. Starak jest właścicielem Polpharmy.

Ojczym Piotra Woźniaka-Staraka

Jerzy Starak związał się z Anną Woźniak-Starak, czyli matką tragicznie zmarłego reżysera Piotra Woźniaka-Staraka.

Piotr Woźniak-Starak zginął w tragicznym wypadku na jeziorze Kisajno w nocy z 17 na 18 sierpnia br. Urodził się 10 lipca 1980 roku w Warszawie. Był polskim producentem filmowym i przedsiębiorcą – współwłaścicielem i członkiem zarządu przedsiębiorstwa producenckiego Watchout Studio.

Źródło: Wirtualne Media, Nczas.com