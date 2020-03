Marek Jakubiak niechcący przyznał się do łamania prawa? „PKW się tym zainteresuje”

Marek Jakubiak, który rzutem na taśmę zarejestrował swą kandydaturę w wyborach prezydenckich, zbierając ponad 100 tysięcy podpisów w czasie pandemii koronawirusa, był gościem programu „Graffiti” w Polsat News. Tam powiedział trochę za dużo.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o tym, że w środę Marek Jakubiak zarejestruje się jako kandydat na Prezydenta RP. Były poseł zarejestrował swój komitet nieco tydzień wcześniej, stąd pojawiły się pytania o to jakim cudem w czasie pandemii zebrał ponad 100 tysięcy podpisów.

Marek Jakubiak w programie „Graffiti”

W środę Marek Jakubiak był gościem programu Polsat News, gdzie odnosił się do podnoszonych wobec niego zarzutów. – Tych pięć ugrupowań, które wczoraj wprowadziło swoich kandydatów najwidoczniej dostało jakiś spazmów – mówił były poseł.

Co ciekawe on sam mówi, że nikt nie powinien się dziwić, bo ma…150 tysięcy zwolenników w sieci: Dzięki mediom społecznościowym mam ponad 150 tysięcy zwolenników, którzy spotykają się ze mną co tydzień. Mam również kilkuset osobowe struktury w terenie. Nie rozumiem skąd to zdziwienie.

W artykule nas tronie polsatnews.pl czytamy też, że „Jakubiak przyznał, że zbieranie podpisów było inicjatywą oddolną i trwało dwa miesiące. – Zbierano podpisy przekonując mnie do tego, że mogę spokojnie startować – mówił.”

Państwowa Komisja Wyborcza zbada legalność podpisów?