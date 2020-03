Niebo opustoszało. Liczba lotów samolotów pasażerskich na świecie spadła o połowę

Flightradar24 to serwis internetowy, który śledzi ruch samolotów pasażerskich na całym świecie.

Wczoraj poinformował on, że liczba wykonanych dzień wcześniej, tj. 23 marca, lotów wyniosła 95 227. Oznacza to, iż ruch lotniczy na świecie spadł niemal o połowę. Jest to jednocześnie najniższa liczba lotów jaką śledził Flightradar24 od 26 grudnia 2016 roku.

Spadek jest oczywiście związany z ograniczeniami w ruchu wprowadzonymi przez wiele państw na świecie w związku z pandemią koronawirusa.

W Polsce spadki w ruchu są jeszcze większe. Według raportów dobowych publikowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), liczba operacji na niektórych lotniskach spadła niemal do zera, a większość notuje kilkudziesięcioprocentowe spadki.

Nasz narodowy przewoźnik LOT ogłosił wczoraj, że przedłuża zawieszenie rejsów do 11 kwietnia. Jest to efekt rozporządzenia wydanego przez rząd Mateusza Morawieckiego, które wprowadza zakaz lądowania cywilnych statków powietrznych przewożących pasażerów na polskich lotniskach.

Zakaz nie dotyczy lotów czarterowych w tym lotów rejsów repatriacyjnych, czyli samolotów przewożących obywateli polskich powracających do kraju w ramach akcji „LOTdoDomu”.

Skutki gospodarcze epidemii koronawirusa są katastrofalne dla branży lotniczej. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) oszacowało, że przychody linii lotniczych spadną niemal o połowę (44%). Według przedstawicieli organizacji branża potrzebuje pomocy o wartości 200 mld dolarów. W innym przypadku przewoźnikom i innym firmom z tego sektora grożą masowe bankructwa.

Yesterday, we tracked 95,227 flights, the lowest number of flights in a day since 25 December 2016. It's also the first time since then that we've tracked fewer than 100,000 flights in a day.

Daily tracking statistics: https://t.co/EqV2Vo80Kd pic.twitter.com/upTyideZuR

— Flightradar24 (@flightradar24) March 24, 2020