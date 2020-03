Obłąkanie w czasach zarazy. Senator feministka: kwarantanna niebezpieczna dla kobiet, bo w domach dochodzi do „przemocy domowej” [WIDEO]

Australijska senator stwierdziła, że epidemia koronawirusa ma związek z dyskryminacją kobiet i to one są narażone najbardziej na zarażenie i chorobę. Zagrożenie niesie również obowiązek kwarantanny, bo kobiety częściej będą ofiarami przemocy domowej.

W czasie posiedzenia australijskiego Senatu, Mehreen Faruqi z Partii Zielonych wygłosiła szokujące oświadczenie. 56-letnia senator nie mogła powstrzymać się przed ujawnieniem swych obsesji nawet w czasie debaty dotyczącej epidemii koronawirusa.

Według niej najbardziej narażone są teraz kobiety i zwalczając epidemię należy wziąć to pod uwagę. Jak twierdzi,zagraża im tez kwarantanna, bo muszą przebywać w domu, a to własnie tam dochodzi do „przemocy domowej”.

– Nie zapominajmy o tym, że koronawirus jest kryzysem związanym z płcią – mówiła Mehreen Faruqi. – Pielęgniarki nauczycielki, opiekunki dzieci, małych dzieci osób starszych, osoby sprzątające, to w większości kobiety. To one są na pierwszym froncie tego kryzysu zdrowotnego i to one ponoszą największe, nieproporcjonalnie duże ryzyko zarażenia się wirusem.

– Nie zapominajmy również, że nie wszystkie domy są bezpiecznymi miejscami. Kwarantanna i samoizolowanie się w domu wystawiają kobiety i dzieci na ryzyko. Obrońcy kobiet i eksperci od przemocy domowej ostrzegają nas, że przemoc domowa wzrasta w czasach kryzysu. I bardzo się boję, że ten rząd, który nie zajmował się potrzebami uchodźców i nie przeznaczał na nich odpowiednich zasobów, nie zajmie się tymi ostrzeżeniami